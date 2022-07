Uitgebrande auto vat opnieuw vlam bij bergingsbedrijf Kuzee

De brandweerlieden controleerden met een warmtebeeldcamera of het vuur uit was maar kennelijk zat er toch nog voldoende hitte in de auto om deze later opnieuw te laten ontbranden. Rond 05.55 uur werd namelijk ontdekt dat de auto, die toen inmiddels was gestald op het terrein van het bergingsbedrijf aan de Marie Curieweg in Ritthem, opnieuw in brand stond. Nadat het opnieuw was geblust, is het in een speciale dompelcontainer geplaatst om opnieuw oplaaien te voorkomen.