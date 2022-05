Uitbreiding Covra is voor mij geen feest

Duif in Al­di-sloop­pand is beschermd en mag niet gestoord worden

VLISSINGEN - De mural die prijkt aan de Spuikomweg in Vlissingen, is voorlopig nog wel even te zien. De broedende duif die daar woensdag minuten voordat de muur tegen de vlakte zou gaan werd ontdekt, is beschermd.

13 mei