U vraagt, wij geven antwoord: discrimineert Zeeland camperaars?

In het kader van de Week van de Krant zoeken we elke dag het antwoord op de brandende vraag van een lezer. Vandaag in de eerste aflevering: Martin Slingenberg ,,Discrimineert Zeeland camperaars?"

DE VRAAG

,,We reizen heel veel met de camper", zegt Martin Slingenberg uit Kloetinge. ,,In veel landen staan we vrij, maar als we een dagje naar het Veerse Meer gaan, moeten we 's avonds weg. Als je daar toch overnacht, krijg je een bekeuring van 140 euro. Tien meter verderop mag een motorkruiser of een open zeilbootje gewoon blijven liggen en overnachten. Dat vind ik heel krom."

,,Van mij mogen die bootjes vrij liggen", zegt Slingenberg. ,,Dat hoeven ze echt niet te verbieden. Ik vind wel dat je bootjes niet mag bevoordelen ten opzichte van andere recreatievormen. Dat is wat me ergert en wat ik discriminatie vind."

De kwestie heeft hij al vaker aangekaart. ,,Van de gemeente Noord-Beveland kreeg ik het krankzinnigste antwoord. Die vindt campers een aantasting van het natuur- en landschapsschoon. Dan denk ik: laat je nakijken. Overdag mogen wij wel aan het Veerse Meer staan en 's nachts zouden wij het natuurschoon ineens bedreigen en zorgen voor horizonvervuiling. Maar 's nachts zie je helemaal niets!"

Bijna nergens in Nederland kunnen campers vrij staan. ,,Naar mijn mening is dat in strijd met de wet. Ik snap dat je niet overal campers wil hebben, maar gemeenten kunnen plaatsen aanwijzen waar het wel mag."

En het hoeft wat hem betreft ook niet gratis, als het maar mogelijk is te overnachten. Waarom dat niet zou kunnen, blijft voor hem een raadsel. ,,Ze komen allemaal met een hoop smoesjes, in plaats van heel reëel te zeggen: het is dáárom. Ik denk dat ze dat antwoord niet hebben."

HET ANTWOORD

Discriminatie is het anders behandelen van personen in dezelfde situatie op basis van hun persoonlijke kenmerken. Het gaat dus om kenmerken die de persoon eigen zijn, zoals afkomst, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd en burgerlijke staat.

Of iemand een boot of een camper bezit, is uiteindelijk een particuliere keuze en geen persoonlijke kenmerk. Bovendien is een pleziervaarder op het water niet helemaal te vergelijken met een camperaar op de kant, ook al zouden ze naar elkaar kunnen zwaaien. Ze bevinden zich in elk geval niet in dezelfde situatie.

Van discriminatie kan dus geen sprake zijn. Niettemin is de ergernis van Slingenberg voorstelbaar, zeker als een gemeente met gezochte argumenten komt, zoals de vrees dat 'de vaak mooie vergezichten op ons eiland en over het water worden verstoord door de aanblik van voertuigen'.

Gemeenten willen wildkamperen zoveel mogelijk voorkomen. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen ze plekken aanwijzen waar op de openbare weg mag worden overnacht. De beslissing om vrije camperplaatsen toe te staan is uiteindelijk een beleidskeuze, waarbij de gemeenteraad beslist. Die moet daarbij ook concurrentie met campings of andere camperplaatsen in de nabije omgeving vermijden.

Maar hoe kan het dat boten wel mogen overnachten - en zelfs gratis - op openbare aanlegplaatsen op het Veerse Meer? Dan moeten we niet bij de gemeenten maar bij het waterschap zijn. Dat is sinds de opheffing van het Recreatieschap Veerse Meer in 1999 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

,,We hebben toen veel tijd en energie geïnvesteerd om één afmeerregeling van kracht te laten zijn", zegt Marinisse. ,,Uiteindelijk hebben alle vier gemeenten aan het Veerse Meer deze ook opgenomen in hun APV." De regeling komt erop neer dat boten bij openbare steigers en aanlegplaatsen maximaal 24 uur mogen liggen. Daarna moeten ze zich minimaal 150 meter verplaatsen.

Het onderhoud moet echter wel worden betaald. ,,We werken met een gebruikersraad. Daar zitten onder meer de watersportverenigingen en jachthavens in. Zij betalen een vast bedrag per jaar per vaste ligplaats. Dat levert ons 45.000 tot 50.000 euro per jaar op. In ruil daarvoor heeft de gebruikersraad inspraak bij het beheer en onderhoud."