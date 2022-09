Twijfels slaan om in tevredenheid over nieuw afvalbeleid: ‘Schouderklopje verdiend’

Anderhalf jaar na de invoering van het nieuwe systeem waarbij degene met het meeste restafval ook het meeste betaalt, is de opluchting groot bij de gemeenteraad. Uit een terugblik blijkt dat de hoeveelheid restafval dat in de grijze kliko belandt, enorm is gedaald, van 178 kilogram per persoon in 2020 naar 122 kilo in 2021.