Twijfel aan levensvatbaarheid islamitische school bij CDA Vlissingen

Woningnood of niet, in Koudekerke staat een rij huizen al jarenlang leeg

7 juli KOUDEKERKE - Terwijl het hele land verkeert in woningnood en zelfs in Zeeland huizenzoekers over elkaar heen buitelen, staat in Koudekerke een halve straat leeg. Al jaren. Acht huizen in de Banckertstraat worden niet bewoond, omdat de Duitse eigenaren er niet naar omkijken.