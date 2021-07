Tweede single van MEN: de jongens verlangen naar een zonnige zomer

video Neergescho­ten man in Vlissingen (32) viel agent ‘vanuit het niets’ aan met een mes

29 juni VLISSINGEN - De man die maandagavond door een politieagent werd neergeschoten in de Jozef Israëlslaan in Vlissingen, had die agent even tevoren aangevallen met een mes. De agent is lichtgewond geraakt. De neergeschoten man, een 32-jarige Souburger, ligt in het ziekenhuis. Dat meldt de politie.