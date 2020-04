Tweede Paasdag op Mortiereboulevard tot nu toe rustiger dan voorgaande zaterdag

MIDDELBURG – Het is voor velen een gewoonte om op Tweede Paasdag langs de woonboulevard te gaan. Uit angst voor drukte, wordt dit jaar juist opgeroepen deze plek te mijden. Desondanks is de Mortiereboulevard gewoon open en staan er ’s middags tientallen auto’s op het parkeerterrein.

Een verkeersregelaar in een geel hesje staat in de buurt van Karwei te gebaren naar automobilisten. Hij spreidt zijn armen om aan te geven dat bezoekers bij het parkeren ruimte tussen de auto’s vrij moeten laten. Zaterdag stond hij er ook. ,,Toen was het drukker”, vertelt de werknemer van TechnoGroup, die niet bij naam genoemd wil worden. ,,Vandaag valt het erg mee met de drukte”, vervolgt hij. Ook heeft hij het gevoel dat de meeste bezoekers naar hem luisteren. ,,Mensen hebben respect voor de regels.”

Plan B

Voor Jan Meijaard (59) uit Heinkenszand is het geen gewoonte om op Tweede Paasdag naar de woonboulevard te gaan. Het is voor hem juist een plan B. ,,Eigenlijk zou ik met vrienden eropuit gaan. Jammer dat dat niet door kan gaan.” In plaats van een weekendje weg, is hij thuis aan het klussen. ,,Ik heb plafondplaten gehaald voor de zolderkamer.” Daan (49) uit Oost-Souburg haalt een paar zakken potgrond voor zijn tuin. ,,Daar is geen haast bij, dus als er rijen stonden, was ik omgedraaid”, zegt hij.