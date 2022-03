Tweede gespreksronde voor Vlissingse politieke partijen is nodig

Veere wil nog meer vluchtelin­gen uit Oekraïne opvangen

DOMBURG - De gemeente Veere probeert op korte termijn onderdak te regelen voor zo’n tachtig tot honderd vluchtelingen uit Oekraïne voor een periode van zes maanden. ,,We zijn in gesprek met eigenaren over het gebruik van twee grotere locaties”, aldus een woordvoerder. ,,In beide kunnen mogelijk zo’n veertig tot vijftig mensen gehuisvest worden.”

23 maart