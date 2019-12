Twee woningen Ter Reede in Vlissingen blijven gesloten vanwege norovirus

Leerlingen Lispeltuut scoren hoogst in eindtoets basisonder­wijs

9:54 VLISSINGEN - De acht leerlingen van groep 8 van openbare basisschool De Lispeltuut in Oostkapelle scoorden dit jaar gemiddeld het hoogste in de IEP-test, de meestgebruikte eindtoets in het basisonderwijs. In 2017 stond de Lispeltuut op plaats 5.