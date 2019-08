Twee Vlissingers gepakt voor drugshandel, politie neemt dure merkkleding in beslag

Pechvakanties Jolanda uit Oost-Sou­burg heeft alleen maar pechvakan­ties: hoeveel tegenslag kan een mens hebben?

26 augustus Een zoekgeraakte koffer, een brandje of een oorontsteking, bedwantsen of bijvoorbeeld een aanrijding met de auto; iedereen heeft wel eens iets. Jolanda Putter uit Oost-Souburg maakte het de laatste jaren allemáál mee. Soms ook nog eens in meervoud.