Twee verdachten doodslag Kasteelstraat Vlissingen voorlopig op vrije voeten

Lagere straf voor Middelbur­ger door fout reclasse­ring

14:52 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft de 28-jarige Middelburger D. T. voor mishandelingen een voorwaardelijke ISD-maatregel opgelegd (een verblijf van twee jaar in een instelling voor veelplegers). Die voorwaardelijke straf kwam er mede dankzij de reclassering die het niet nodig vond te rapporteren over zijn huidige situatie.