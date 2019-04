Twee Polen aangehouden voor diefstal Vlissingse e-bikes

De politie hoopt onder meer te achterhalen of de aangehouden mannen ook verantwoordelijk zijn voor eerdere diefstallen van e-bikes in Vlissingen. De acht teruggevonden rijwielen waren afgelopen weekeind ontvreemd uit kelderboxen aan de Paul Krugerstraat. In de weken ervoor verdwenen zeventien elektrische fietsen uit stallingen van appartementencomplexen waar voornamelijk ouderen wonen. Elf van die kostbare rijwielen waren van bewoners van de Strandveste, een appartementencomplex aan de Boulevard, de andere zes van bewoners van De Harlekijn aan het Pablo Picassoplein.

De meeste gestolen fietsen stonden niet op slot. ,,Maar ook als de fietsen in een schuurtje, garagebox of berging staan, is het beter de fietsen op slot te zetten. Als het even kan zelfs met een ketting om een paal of zo. Het opbergen van de accu maakt het voor dieven nog onaantrekkelijker om rijwielen mee te nemen", waarschuwde een politiewoordvoerster dinsdag.