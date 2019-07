Twee ‘onbekende’ Kimpes in Domburgs museum

‘Zeeland profiteert bovengemid­deld van EU-geld’

14:46 MIDDELBURG - Uit Brussel komt gerekend per inwoner bovengemiddeld veel geld naar Zeeland. Voor de periode 2014-2020 hebben 346 projecten in Zeeland in totaal 103 miljoen euro aan Europese bijdragen ontvangen, aldus Gedeputeerde Staten.