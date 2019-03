Twee minderjarigen uit Walcheren aangehouden voor mishandeling na internetruzie

Oostkapel­le: Berekenin­gen dorpsvoor­zie­nin­gen klopten niet

15 maart OOSTKAPELLE - De kosten voor de multifunctionele accommodaties (mfa’s) in de gemeente Veere waren vanaf het begin te laag geraamd. Dat stellen drie Oostkapelse organisaties in een brief aan het dagelijks bestuur van de gemeente Veere. Ze vinden het niet terecht dat het college de mfa’s soberder uit wil voeren. Want uit recente berekeningen blijkt dat ze veel duurder worden dan geraamd door het vorige college.