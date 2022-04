Twee miljoen voor twee klaslokalen? ‘Ik moest ook even slikken’

De gereformeerde Regenboogschool in Klarenbeek is volledig uit zijn jasje gegroeid: in zes jaar tijd van 161 naar 244 leerlingen. ,,We gebruiken alle ruimte die er is. De leerlingen zitten nog net niet in de bezemkast", zei Berend Redder van LEV Scholengroep West-Nederland, waartoe de school behoort, woensdagavond tegen de raadscommissie maatschappelijke zaken. ,,Maar de situatie is wel zeer dringend.”