Twee Middelburgse meisjes vermist

Megaklus van 5 miljard zorgt voor jaren werk en vele nieuwe banen bij Damen Vlissingen

19:44 VLISSINGEN - Niet vaak lopen de mensen bij scheepswerf Damen in Vlissingen met zo’n vette glimlach op hun gezicht rond als in deze dagen. Want de marinewerf mag vier oorlogsschepen bouwen voor de Duitse marine. Een opdracht van liefst 5,27 miljard euro. En dat betekent nogal wat. Voor de werf, maar ook voor Zeeland.