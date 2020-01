Twee kilometer Vlissings archief op transport: Hadden we maar vaker ‘nee, bedankt’ gezegd

Pennywafel­huis bekroond met Kern met Pit trofee

17:50 MIDDELBURG - Samen eten en even een praatje maken; dat kan in het Middelburgse Pennywafelhuis. Een gouden formule blijkt, want het initiatief van de kunstenaars Marlou Pluijmaekers en Anda van Riet is bekroond met de Zeeuwse Kern met Pit Trofee, plus een bedrag van 1.500 euro.