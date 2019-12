Twee kilo speed gevonden in Vlissingse woning

Hoe Wenda's ballon een rolstoel werd

11:19 VLISSINGEN - De gele ballon is een rolstoel geworden. In zeven maanden tijd wist Wenda Canninga, die door MS aan huis gekluisterd is, ruim 7000 euro bij elkaar te krijgen. Met donaties, maar vooral: door een ruilactie. En die begon met een gele ballon.