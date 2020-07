Twee jongens (15 en 16) aangehouden voor mishandeling in Middelburg

Agenten reageerden rond 22.30 uur op een melding van een vechtpartij op de Markt in Middelburg en troffen daar de zestienjarige jongen aan. Hij zei dat hij zonder aanleiding was tegengehouden door een groepje jongens, in zijn gezicht was gestompt en van zijn telefoon was bestolen. De aangehouden verdachten, 15 en 16 jaar oud, zijn opgesloten in een politiecel en worden vandaag verhoord. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.