Twee jongens (14 en 15) aangehouden voor rijden op gestolen brommer in Vlissingen

Glad­heids­be­strij­ding bij winkelcentrum Middelburg heeft meteen succes

15:19 MIDDELBURG - De kans op een glijpartij op de tegels voor het winkelcentrum aan de Pottenbakkerssingel in Middelburg is een stuk kleiner geworden. Gisteren zijn de tegels stroever gemaakt. En niet alleen een deel ervan, zoals eerst de bedoeling was, maar meteen allemaal.