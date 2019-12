Twee jongens (13) bedreigd met mes en beroofd in Middelburg

Spider & The Fly warmen liefheb­bers op voor Vlissings Bluesroute

13 december VLISSINGEN - Spider & The Fly trapten de negentiende Bluesroute Vlissingen af in café ‘t Archief. Het Stonestribute-duo trad - evenals The Gritmoaners in het Arsenaaltheater - al vanaf vijf uur vrijdagmiddag op.