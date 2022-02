Twee jaar cel geëist voor pinpasfraudeur

De zaak tegen B. diende woensdag voor de rechtbank in Middelburg. B. wordt ervan verdacht begin september vorig jaar in Middelburg betrokken te zijn geweest bij een pinpasfraude waarbij een bejaarde vrouw een dikke 2000 euro armer werd gemaakt. Het was de bekende truc. ‘Iemand’ belde namens de ING-bank dat de pinpas was geblokkeerd en dat er dus een nieuwe pas moest komen. Een medewerker zou de geblokkeerde pas ophalen, maar in verband met die nieuwe pas moest ze wel even de pincode vertellen. De vrouw werd door de bellende bankmedewerker wel op het hart gedrukt uiterst voorzichtig om te gaan met het vertellen van de code. Je weet immers maar nooit. De pas werd door een ‘keurige’ jongeman opgehaald. Binnen een uur was de vrouw haar geld kwijt.