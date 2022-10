Twee jaar biljarten in het stadskantoor: ‘Het wordt even wennen’

Varkens­boer Vos werd dé Muziekboer van Walcheren en heeft geen dag spijt van die stap

Welke Zeeuwse band is er niet groot geworden vanuit de oefenruimtes van Boer Vos? Bands als Bløf, The Old Firm en Surrender oefenden graag in de omgebouwde varkensstallen van Henk Vos (74) en Dicky Vos-Bos (81) bij Oost-Souburg. Racoon repeteerde er voor Liverpool Rain en nam partijen op voor dat album. De oefenruimtes maakten Vos tot dé muziekboer van Walcheren. Maar hoe lang gaat hij nog door?

16 oktober