Twee gewonden bij steekpartij in Middelburg, vier daders voortvluchtig

Er zijn twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Eén persoon is ter plaatse behandeld, de ander is per ambulance afgevoerd. De traumahelikopter is naar Heinkenszand gevlogen om daar de ambulancedienst te ontmoeten.

Behalve op de Markt, heeft de politie ook in de Gravenstraat een plaats delict afgezet. Mogelijk zou het slachtoffer op de Markt zijn neergestoken en in de Gravenstraat in elkaar zijn gezakt. In de buurt van de Gravenstraat was het ook na de komst van de politie nog onrustig. Er ontstond ook een vechtpartij waarbij de politie moest ingrijpen. Het is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.