Twee gewonden bij schietpartij in Vlissingen

Ciska hoopt snel weer een snuffelwin­kel in (liefst) Oost-Sou­burg te openen

30 mei OOST-SOUBURG - Tientallen klanten kwamen de laatste dag nog één keer rondsnuffelen. Velen lieten weten Nog ’ns te gaan missen, want met de sluiting van de Souburgse zaak is in heel Vlissingen wéér geen tweedehandswinkel meer te vinden.