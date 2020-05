Twee gewonden bij schietpartij in Vlissingen, drie twintigers opgepakt

Update 10:12 uurVLISSINGEN - Bij een schietpartij in Vlissingen zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen gewond geraakt. De politie heeft drie mannen aangehouden.

Getuigen meldden rond 02.10 uur dat er werd geschoten in de Lammensstraat. Door toegesnelde agenten werd al snel geconstateerd dat dit mogelijk ook was gebeurd. Een ruit in een voordeur bij een woning raakte beschadigd. De verdachten waren gevlogen.

Bij de huisartsenpost hadden zich inmiddels twee personen gemeld met verwondingen die mogelijk het gevolg waren van dit incident. Het betroffen een man van 23 uit Goes en een man van 25 uit Vlissingen. Beide mannen zijn door de politie aangehouden omdat zij ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het schietincident.

Derde verdachte

De man uit Goes is meteen overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. De Vlissinger is eerst nog overgebracht naar het ziekenhuis om daar behandeld te worden aan zijn verwondingen. Toen dat gebeurd was is ook hij overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten.

Tegen 03.00 uur werd door agenten in de Irislaan in Vlissingen een voertuig aan de kant van de weg gezet. De bestuurder van deze auto was een 21-jarige man uit Koudekerke. Ook deze man is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident in de Lammensstraat. Ook hij zit vast.

Nog een aanhouding