Twee gewonden bij ongeval in Ritthem

Oude alternatie­ven voor Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland mogen opnieuw onderzocht

5 november MIDDELBURG - De Trekdijk bij Nieuw- en Sint-Joosland hoeft niet per se een bedrijventerrein te worden. Andere mogelijkheden die vorig jaar niet onderzocht zijn omdat ze niet kansrijk werden geacht, worden nu weer onderzocht. Ook woningbouw of handhaving als akker horen daarbij. Dat zei wethouder Cees Lodder maandag in de commissie Ruimte in Middelburg.