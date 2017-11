Twee gewonden bij bedrijfsongeval Ritthem

Agenten in Vlissingen gaan de wijk in met mobiele politiebureau's

18:50 VLISSINGEN - Wijkagenten in Vlissingen rijden vanaf nu rond met een mobiel politiebureau. De dienders gaan de wijk in met een busje waar ze ook hun administratieve werk in kunnen verrichten. Dat is een initiatief van de Vlissingse politie om wijkagenten tijdens hun werkzaamheden beter zichtbaar te laten zijn in de buurt.