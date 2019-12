Twee gewonden bij aanrijding op A58 ter hoogte van Oost-Souburg; boetes uitgedeeld aan filmers

Video | Poll ‘Ze vonden me altijd al jongensach­tig’: Zeger vertelde zijn klas dat hij een transjon­gen is

12 december GOES – Paarse Vrijdag heeft het leven van Zeger Teunissen (15) uit Zierikzee veranderd. Twee jaar geleden hielp hij mee met activiteiten op zijn school, het Ostrea Lyceum in Goes. Toen nog als meisje. ,,Ik wilde andere leerlingen helpen, zodat ze zichzelf konden zijn. Na die dag had ik een gesprek met mijn moeder. Zij vroeg waarom ik nou zo graag wilde helpen. En toen viel het kwartje. Eigenlijk wilde ik mezelf kunnen zijn: ik ben een jongen. Dat was een beginpunt.”