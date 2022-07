Twee fietsers gezocht in onderzoek naar moord op Roshentlie Rosaria in Vlissingen

In een video, die vanavond op social-mediakanalen van Opsporing Verzocht is verspreid, is te zien hoe beide personen in de nachtelijke uren in de buurt rijden van de Adriaen van de Vennestraat in Vlissingen. ‘Mogelijk reed één van het op een moederfiets van het merk Sparta. Dit tweetal is mogelijk betrokken bij Roshentlies dood. Wie zijn dit?’, meldt de politie over de fietsers.