Twee Elisabeths zijn weer een jaartje ouder geworden: ‘Met blijven ademhalen passeer je de eeuwgrens’

,,Dit is mijn plek, hier voel ik me thuis”, wist Elisabeth Bastiaanse-de Boer eind vorig jaar. En een half jaar later verzekert ze dat haar gevoel juist was: De Zoute Viever in Oost-Souburg is een lusthof, waar ze in de watten wordt gelegd. Mevrouw Bastiaanse werd vrijdag 107, maar is daarmee nog niet de oudste Vlissingse. Tilly Knuppel bereikte in april dezelfde leeftijd.