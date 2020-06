Twee dronken jongeren in Middelburg opgepakt vanwege agressie tegen de politie

Jan Lonink beleefde turbulente coronatijd - ‘Grapper­haus belde: er gaat iets helemaal mis’

13:05 Al meer dan honderd dagen bepaalt de coronacrisis het werk van Jan Lonink. Sinds 12 maart is hij meer in beeld als voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland dan als burgemeester van Terneuzen. Het overleg houdt nooit op, de telefoon staat nooit stil. ,,Volgens de wet neem ik uiteindelijk de besluiten. Dat is lastig.”