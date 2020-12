Twee auto's volledig uitgebrand in Vlissingen

Het oude normaal keert niet terug bij ziekenhuis Adrz: ‘Digitale consulten zijn een blijvertje’

21 december GOES - Ook als corona straks voorbij is, keert ziekenhuis Adrz niet terug naar het oude normaal. Corona verandert het ziekenhuis voorgoed. Zo zullen veel afspraken vanaf komend jaar digitaal gaan. En dat worden er in de jaren daarna steeds meer. ,,Als we het blijven doen zoals we nu doen, staan mensen straks in de rij.”