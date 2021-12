Twee auto's in Middelburg vlakbij elkaar in brand gestoken

Marja Osté voert VVD-lijst Veere aan

DOMBURG - Marja Osté is de lijsttrekker van de VVD in Veere. Ze is sinds 2018 actief voor haar partij. Ze wordt gevolgd door Ruud van Houten, Paul Barendrecht en Ad van Broekhoven. De eerste twee zitten nu al in gemeentelijke commissies.

