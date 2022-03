Twee aanhoudingen na zware mishandeling met ijzeren staaf in Vlissingen

De politie werd zondag rond 22.20 gealarmeerd. In eerste instantie werd gedacht dat er een steekpartij had plaatsgevonden in de woning aan De Beaufortstraat. De politie meldt dat uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. De man is geslagen met een ijzeren staaf. Die staaf is in beslag genomen door de agenten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de mishandeling is niet bekend en wordt nog onderzocht.