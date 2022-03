Twee aanhoudingen na vermoedelijke steekpartij in Vlissingen

Rond 22.20 uur werd gemeld dat iemand in een woning aan De Beaufortstraat gewond was geraakt. Er zou een mes zijn gezien maar het is niet duidelijk of het om een steekpartij ging. Voor nu spreekt de politie van een mishandeling. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft ter plaatste twee personen aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.