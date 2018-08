Twee aanhoudingen na steekpartij Middelburg

Herinne­rings­krant voor ouderen

16:49 MIDDELBURG - Maandag wordt een speciale krant voor ouderen in Zeeland gepresenteerd. Onder de titel 'Zeeuws Weerzien' biedt de krant verhalen en berichten over Zeeland in de jaren 1900 tot pakweg 1980. Gedeputeerde Harry van der Maas neemt in het provinciehuis in Middelburg het eerste exemplaar in ontvangst.