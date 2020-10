Twee aanhoudingen na overlast gevend feest in Vlissingen

Ambtenaren in Veere weg na melding integri­teits­pro­bleem

8 oktober DOMBURG - Drie ambtenaren van de gemeente Veere zijn in 2019 vertrokken nadat er er meldingen waren over integriteitsproblemen. Daarnaast voerde burgemeester Rob van der Zwaag ‘een corrigerend gesprek met één politieke ambtsdrager’ omdat er een melding was dat hij of zij misbruik maakte van zijn positie.