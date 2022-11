TV5Monde moet in het zenderpakket van Delta blijven

Zeeuws-Vlaams donorko­nijn mag in Walchers duingebied Oranjezon wél blijven leven

In Zeeuws-Vlaanderen worden ze afgeschoten, op Walcheren zijn er juist te weinig. We hebben het dan over konijnen. Dat kan natuurlijk anders. De komende vijf jaar verhuizen zo'n driehonderd Zeeuws-Vlaamse donorkonijnen naar de duinen van Oranjezon.

