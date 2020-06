Tuin onkruidvrij maken? ‘Tuinman’ licht ouder echtpaar op in Middelburg

Tbs met dwangver­ple­ging geëist tegen Vlissinger

18 juni MIDDELBURG - Er was volgens de officier van justitie in Middelburg maar één oplossing voor de handel en wandel van de 25-jarige S. R. uit Vlissingen en dat was tbs met dwangverpleging. Tbs met voorwaarden werd door de reclassering als ‘zinloos’ geacht.