Trudie en haar kinderen zijn alles kwijt: ‘Er werd op de deur gebonkt, brand, brand, brand!’

Middenin de oudjaarsnacht schrok Trudie Bouman wakker. Er werd keihard op de deuren gebonkt van haar huis aan de Radenhove in Middelburg. ,,Ik hoorde mensen roepen: ‘Brand, brand, brand!’ Het was niet zo dat de boel blauw stond van de rook, dus ik realiseerde me niet meteen hoe erg het was. Mijn zoon Ryan sliep ook al, mijn dochter Jacky stond in de badkamer. We hebben kleren aangetrokken en zijn naar buiten gegaan.”

Die kleren zijn het enige dat ze nu nog hebben. Het dak van hun hoekhuis en dat ernaast stond in lichterlaaie, waarschijnlijk omdat er brandend vuurwerk achter de zonnepanelen is gevallen. ,,Van een buurvrouw heb ik gehoord hoe er vuurwerk op het dak terecht kwam. Van een andere hoe de vlammen omhoog kwamen. De brand sloeg over naar een derde huis.” Gelukkig was bij beide andere woningen op dat moment niemand thuis, zegt Bouman. ,,Binnen twaalf minuten was de brandweer er. Ik ben de hele tijd blijven kijken, tot ze 's ochtends alles met hekken hadden afgezet. Het was zo onwerkelijk. ‘Dit kan me niet gebeuren', dacht ik. ‘Dit is niet echt.’ Het was alsof ik naar een film stond te kijken. Het besef moet nog komen, denk ik."