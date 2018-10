Trouwstoet zorgt voor overlast in Vlissingen: 'Optrekken, toeteren en roepend uit het raam hangen'

De politie meldt dat er maar één melding van overlast is binnengekomen en dat het allemaal wel meeviel. In de Breestraat zouden de auto's zich verzameld hebben en de wijkagent stelde één van de feestvierders verantwoordelijk voor de tocht door de stad.



"Er zijn geen overtredingen geconstateerd en er is dus niemand bekeurd", meldt een politiewoordvoerder. "We hebben ze zelfs begeleid op sommige plekken en er was een normale verkeersbegeleiding. Als mensen overlast hebben moeten ze dat niet bij de PZC melden, maar bij ons."



Begin september en in maar zorgden trouwstoeten ook voor overlast in Zeeland. Vorige week werden een aantal deelnemers aan een trouwstoet die door Vlissingen reden bekeurd wegens het veroorzaken van overlast.