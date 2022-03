Troep ruimen op strand Vlissingen en in de Manteling Oostkapelle ‘Stom, daar gaan beesten aan dood’

Vijfde veroordeel­de Hrieps-overvaller gearres­teerd bij Torentijd

MIDDELBURG - De politie heeft vandaag de vijfde veroordeelde in de zaak-Hrieps gearresteerd bij gevangenis Torentijd in Middelburg. De 25-jarige Vlissinger was sinds eind november voortvluchtig.

14 maart