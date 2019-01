Tricycle grijpt naast hoofdprijs bandwedstrijd ArtRocks

Ze speelden daar vanavond hun nummer Blossom , geïnspireerd op het doek Het Groot bloemstuk met keizerskroon van Roelant Saverij, dat in het Centraal Museum in Utrecht hangt. In totaal deden acht acts mee aan de finale. De winst ging naar KUZKO.

De band was desondanks zeer tevreden over hun optreden. ,,Niet gewonnen, nee, maar we hebben wel een topavond gehad”, reageert gitariste Eva Mallekoote. ,,Het was waanzinnig om in Paradiso te spelen, het nummer ging goed, het publiek deed ook lekker mee: hartstikke leuk.” Dat laatste was de jury ook opgevallen; die oordeelde ook positief over de interactie met het publiek.