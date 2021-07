Tri-Cycl: vier heel verschillende mensen die alle deeltjes samenbrengen

Wat in 2016 begon als een klein project, groeide uit tot de Middelburgse singer-songwritersband Tri-Cycl. Inmiddels brachten de vier muzikanten een EP uit en hebben ze al vele optredens achter de rug. Zo stonden ze al eens in Paradiso in Amsterdam. Nu ze door heel Nederland en België studeren komen ze minder bij elkaar, maar het plezier is er niet minder om. Niks moet en alles mag. ,,We zijn vier totaal verschillende personen, maar toch brengen we alles samen.”