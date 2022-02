Trein niet meer inzetbaar na vernielingen tussen Goes en Arnemuiden, politie hoopt daders alsnog te vinden

ARNEMUIDEN - Een grote groep jongeren heeft zaterdagavond vernielingen aangebracht in verschillende coupés van een trein die vanuit Goes op weg was naar Vlissingen. De trein kan voorlopig niet meer ingezet worden. De politie heeft niemand aangehouden, maar sluit niet uit dat dat alsnog gebeurt.

De politie kreeg gisteravond rond 22.30 uur een melding over jongeren die in Goes onder een hoop lawaai en al rokend en drinkend de trein waren ingestapt en onderweg naar Vlissingen tafels, stoelen en lampenkappen sloopten. Omdat het om een grote groep ging, rukte de politie uit met tien wagens en twee politiehonden. In overleg met Prorail liet ze de trein stapvoets station Arnemuiden binnenrijden. Vervolgens werd de identiteit van vijftig man gecontroleerd en vastgelegd. Een deel van die mensen komt uit Arnemuiden. De tientallen jongeren die zich daar rond het station ophielden, zijn door de politie weggestuurd.

Feyenoord-Ajax moment

Volgens een woordvoerder was het zaterdag niet mogelijk om te bepalen wie verantwoordelijk was voor de vernielingen in de trein. Hij hoopt dat aan de hand van getuigenverklaringen de daders alsnog kunnen worden aangewezen. Op sociale media gaan filmpjes rond en wordt onder meer gesproken over een Feyenoord-Ajax moment, maar dan in Zeeland. Ook die uitingen worden door de politie onder de loep genomen in de hoop dat ze leiden naar de daders.

De trein kon na een uur vertraging zijn weg naar Vlissingen vervolgen, maar is voorlopig niet inzetbaar. ,,In verschillende coupés zijn de lampenkappen stukgeslagen. Ook zijn er tafels en stoelen vernield. Overal in de trein liggen scherven.” Hoeveel schade er is aangebracht en wanneer de trein weer inzetbaar is, is niet bekend. De NS was niet bereikbaar voor een reactie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.