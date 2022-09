Trash the dress in Domburg: alles doen wat op je trouwdag niet kan

Zaterdag deden zo’n vijftig bruiden, bruidegommen en bruidskinderen in de omgeving van kasteel Westhove in Domburg mee aan Trash the dress. Ze doen dan precies datgene wat op een trouwdag niet kan en laten dat vastleggen door fotografen. Taart eten met je handen, in bomen klimmen of plezier maken in de stromende regen. Clemy en Martin uit Dreischor weten hoe het werkt. Ze doen al voor de zesde keer mee aan het jaarlijkse evenement. De eerste keer was Clemy erbij als amateurfotograaf, maar ze vond het zo leuk dat ze zelf ook graag mee wilde doen. Sindsdien komen zij en haar man Martin elk jaar terug naar Domburg om alles te doen wat ze op die ene dag juist moesten laten.