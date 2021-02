Transformatie van Vlissingse bunker tot museum duurt langer door wateroverlast

VVW Schelde verwelkomt deze zomer boten in jachthaven Schelde­kwar­tier

3 februari VLISSINGEN - De Vereniging voor Watertoerisme Schelde heeft straks steigers aan beide zijden van de nieuwe Dokbrug in Vlissingen. VVW Schelde, dat al een jachthaven heeft in de buitenhaven, is de nieuwe exploitant van de Stadshaven Scheldekwartier, de nieuwe jachthaven in het Dok.