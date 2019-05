Trampolinepark Vlissingen over twee weken open: ‘Nog even bikkelen en dan kunnen we los!’

Mede-eigenaar Pim Bruins springt donderdagmiddag bijna een gat in de lucht na alle tegenslag het afgelopen half jaar. ,,Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar de trampolines van de ‘main stage’ zijn opgebouwd en de rest van de opbouw gaat nu in vliegende vaart. We durven een openingsdatum te noemen”, zei Bruins tegen de avond van donderdag 23 mei nog voordat het nieuws op de site of de Facebookpagina van Street Jump is te lezen.