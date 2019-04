Trampolinehal Vlissingen pas over paar weken open

Rhemrev bevestigt dat alle betrokkenen nog steeds staan te trappelen om de hal met alle attracties te kunnen openen. ,,Er lopen regelmatig mensen binnen, ook omdat de squashbanen maandag- en dinsdagavond al open zijn. Maar zonder matten geen trampolines. We streven er nog steeds naar in de meivakantie open te zijn, maar dat zal niet direct zijn. Ik zou blij zijn als we de tweede week van de meivakantie halen, maar pin me er niet op vast. We willen zo snel mogelijk open, maar de trampolines moeten wel goed gemonteerd en veilig zijn.”